Отравление детей в Тараклийском районе - названа дата завершения следствия

КИШИНЕВ, 26 июн — Sputnik. Для расследования обстоятельств и причин отравления детей в лагере отдыха "Чайка", в Тараклийском районе, создана рабочая группа, которая и должна во всем разобраться.

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В состав комиссии вошли специалисты Минздрава, Национального агентства общественного здоровья, Детской муниципальной инфекционной больницы, Управления общего образования при Минобразования, культуры и исследований, Нацагентства по защите продовольствия и Генинспектората полиции.

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Результаты расследования комиссия представит 28 июня, сообщает пресс-служба Минздрава, труда и соцзащиты.

Напомним, что из лагеря "Чайка", что в Тараклийском районе, 25 детей были госпитализированы в районную больницу. Одни — с высокой температурой. У других была зафиксирована диарея и рвота. Практически все дети жаловались на головную боль и слабость.