Криминальный дуэт уголовников держал в страхе села Молдовы

Подозреваемые, по данным полиции, наносили телесные повреждения людям, находившимся в домах во время ограбления.

КИШИНЕВ, 26 июн — Sputnik. Двое мужчин задержаны на севере Молдовы по подозрению в совершении краж.

© Sputnik / Виталий Белоусов Они держали в страхе весь Кишинев: полиция задержала двух квартирных воров

Задержанным 26 и 52 года, один из них проживает в Рышканском, другой в Фалештском районе. Объединили же их, по данным пресс-службы Генерального инспектората полиции, жажда наживы и судимости за совершенные ранее аналогичные преступления.

Что касается новых "подвигов" этой парочки, то, по данным полиции, они ограбили два жилых хозяйства в селе Садовое, входящем в черту муниципия Бельцы, и в селе Коржэуць Бричанского района.

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Воры в перчатках и масках проникали в дома через окна, нападали и избивали хозяев и выносили все добро, что попадалось им под руку.

В ходе обысков у задержанных были обнаружены ноутбук, оружие, наручные часы и другие предметы, принадлежащие потерпевшим. Общая сумма нанесенного ущерба составила 160 тысяч леев.

Задержанные признали свою вину, им грозит до семи лет тюрьмы.