Протесты PAS и DA в Кишиневе: полиция сообщила об инциденте

В столице Молдовы продолжаются протесты правоцентристских сил по поводу непризнания итогов внеплановых местных выборов по избранию мэра Кишинева: в полиции отмечают, что некоторые протестующие вели себя достаточно агрессивно.

КИШИНЕВ, 26 июн — Sputnik. Полиция сообщила об инциденте с участием протестующих, которые пикетировали утром во вторник здание примэрии (мэрии) Кишинева. В частности, группа манифестантов преградила проезд автомобилю, а один из активистов напал на водителя машины. В связи с этим полиция решила временно приостановить движение транспорта по центральному проспекту столицы.

"Один из протестующих заблокировал дорогу, ударил ногой, а затем и кулаком по капоту машины и напал на водителя. Произошедшее запечатлено на видеорегистратор. Полиция отреагировала незамедлительно", — отмечено в сообщении Генинспектората.

Там подчеркнули, что предприняты меры по установлению личности мужчины, который вел себя агрессивно по отношению к водителю. Составлен протокол на основе статьи 354 Кодекса о правонарушениях "Мелкое хулиганство".

Лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA) Андрей Нэстасе и "муза" протестов правоцентристских сил — лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду —начали утро вторника с пикета у кишиневской примэрии. Митинг начался в 07.30. Акцию поддержали около 200 человек. Протестующие скандировали в основном "Долой диктатуру".

Многие горожане из-за этого не смогли вовремя попасть на работу, так как движение транспорта по проспекту Штефана чел Маре было перекрыто. Протесты прошли как раз в "час пик".

Манифестация продолжалась несколько часов, а завершилась ничем — предводители протестующих сообщили, чтобы их соратники следили за новостями в социальных сетях и были готовы продолжать протесты.

Накануне Высшая судебная палата Молдовы оставила в силе решение суда сектора Центр, признавшего недействительными местные выборы, второй тур которых прошел в Кишиневе 3 июня. Протесты правоцентристов по поводу признания выборов недействительными продолжаются с прошлой недели.