ЧП на улице Кишинева: клубы дыма и огонь в троллейбусе - видео

КИШИНЕВ, 26 июн — Sputnik. Вторник в Кишиневе выдался по-настоящему жарким. Все утро — в самый "час-пик" — движение транспорта в центре столицы было ограничено из-за протестов правоцентристов. Горожане, нервничая, опаздывали на работу и встречи. А тут еще одна беда, откуда не ждали. На одной из улиц Кишинева загорелся троллейбус. Инцидент произошел в столичном секторе Буюканы.

На кадрах видео, которое появилось в сети, виден дым, а очевидцы сообщили об огне. Речь идет о троллейбусе №22 (гармошка). Водитель общественного транспорта пытался собственноручно устранить проблему. В салоне троллейбуса людей не видно. В результате инцидента никто не пострадал.