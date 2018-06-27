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Протесты в центре Кишинева

Кто он протестующий от PAS и DA, который нападал на окружающих

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Тема:
Протесты в Кишиневе (139)
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Слово не воробей: сторонник PAS и DA объяснил, почему он агрессивно повел себя по отношению к музыкантам из Мали и одному из водителей во время протестов в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 26 июн — Sputnik. Сотрудники полиции допросили протестующего, который утром во вторник принял участие в пикете перед зданием мэрии Кишинева и повел себя агрессивно. В частности, манифестант преградил проезд автомобилю и напал на водителя машины, несколько раз ударив транспортное средство.

Протесты в центре Кишинева
© Sputnik / Nicolai Costirchin
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Как сообщили в пресс-службе Генерального инспектората полиции, манифестант признал вину.

Мнение: если бы кандидатом в мэры был не Нэстасе, протестующих было бы больше>>>

"Также выяснилось, что 21 июня на протесте, организованном перед зданием мэрии теми же политическими силами, он избил ногами несколько уличных музыкантов, которые находились перед центральным офисом ГП "Почта Молдовы". Свой поступок мужчина объяснил тем, что артисты мешали протесту", — отметили в правоохранительных органах.

На вопрос о том, почему он спокойно не попросил иностранных музыкантов прекратить играть, мужчина ответил, неужели артистам было непонятно, что идет протест и их музыка неуместна.

"(…) Разве нельзя понять, что там собралось много людей и о чем-то говорят. Что твоя музыка важнее? Ты пришел сюда танцевать?", — сказал он.

Ранее Sputnik писал о том, что митингующие в поддержку лидера партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA) Андрея Нэстасе напали на гостей из Мали — музыкантов из группы "Тамала", которые решили поиграть в центре молдавской столицы.

Высшая судебная палата
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Нэстасе и лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду начали утро вторника с пикета у кишиневской примэрии. Митинг начался в 07.30. Акцию поддержали около 200 человек. Протестующие скандировали в основном "Долой диктатуру".

Многие горожане из-за этого не смогли вовремя попасть на работу, так как движение транспорта по проспекту Штефана чел Маре было перекрыто. Протесты прошли как раз в "час пик".

Манифестация продолжалась несколько часов, а завершилась ничем — предводители протестующих сообщили, чтобы их соратники следили за новостями в социальных сетях и были готовы продолжать протесты.

Накануне Высшая судебная палата Молдовы оставила в силе решение суда сектора Центр, признавшего недействительными местные выборы, второй тур которых прошел в Кишиневе 3 июня. Протесты правоцентристов по поводу признания выборов недействительными продолжаются с прошлой недели.

Тема:
Протесты в Кишиневе (139)

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Теги:
протестующий, инцидент, хулиганство, полиция, протест, Молдова, Кишинев, Политика
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