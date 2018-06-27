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Тараклия

Отравление детей в Тараклии: специалисты не могут найти источник инфекции

© Sputnik /
Происшествия
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Не успел лагерь отдыха "Чайка" начать свою работу, как 25 детей оказались на больничных койках из-за отравления.

КИШИНЕВ, 27 июн — Sputnik. Все 25 детей, госпитализированных из оздоровительного лагеря "Чайка" в Тараклии с подозрением на отравление, в среду будут выписаны из больницы, сообщил корреспонденту Sputnik мэр Тараклии Сергей Филипов.

"Сегодня всех выписывают. Дети поступили с легким и средней тяжести отравлением. После того, как прошли симптомы болезни, они должны были быть минимум три дня под наблюдением. Сегодня этот срок истекает", — отметил Филипов.

Салат Оливье
© Sputnik / Алексей Куденко
Отравление детей в Тараклийском районе - названа дата завершения следствия

По его словам, источник инфекции, от которой пострадали ребята, пока не найден.

"Продукты качественные. Одна из версий — вирус "заехал" с ребенком, ставшим носителем заболевания", — добавил мэр Тараклии.

Как следует из информации на сайте мэрии Тараклии, на среду запланировано внеочередное заседание местного горсовета, где будут рассмотрены вопросы, связанные с отравлением детей в лагере "Чайка".

Беда пришла откуда не ждали

Лагерь "Чайка" в Тараклии принял первую смену в начале 20-х чисел июня. Но уже через три дня, в субботу, 25 детей забрали в районную больницу — одних с высокой температурой, других с диареей и рвотой. Практически все дети жаловались на головную боль и слабость.

"Мой старший сын оказался одним из этих детей. Температура до сих пор так и не спала, у него слабость… Я молю Бога, чтобы все прошло, и все детки поправились", — написала в социальных сетях Мариана Маркова.

У всех, кто был госпитализирован, врачи сделали забор различных анализов, их результаты станут известны в течение нескольких дней.

Вскоре в лагерь прибыли специалисты Управления по безопасности пищевых продуктов, они делали заборы воды и продуктов питания.

Лагерь отдыха "Чайка", где находились 98 детей, закрыли, а всех ребят отправили домой.

Реакция правительства

Премьер-министр Молдовы Павел Филип, как только узнал о произошедшем в Тараклии, заявил, что теперь все детские лагеря отдыха в Молдове пройдут серьезную проверку.

Глава правительства также поручил создать рабочую группу, куда вошли представители министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, министерства образования, культуры и исследований, Национального агентства продовольственной безопасности и Генерального инспектората полиции.

Скорая помощь
© Sputnik / Miroslav Rotari
Массовое отравление в Тараклии: 25 детей из лагеря попали в больницу

В пресс-службе правительства сообщили, что в результате предварительной проверки специалисты Национального агентства общественного здравоохранения выявили, что лагерь работал без санитарной авторизации. Эксперты обнаружили множество нарушений санитарно-эпидемиологических норм, среди которых неподобающее качество воды, отсутствие необходимых условий гигиены, а также тот факт, что не все сотрудники прошли медицинский осмотр. Более того, согласно сообщению кабмина, перед подготовкой к сезону отдыха 2018 Центр общественного здоровья в Кагуле проводил тематические тренинги с представителями детских баз отдыха, однако на этих встречах не присутствовала администрация лагеря "Чайка".

Окончательные выводы правительственной комиссии, как сообщил для Sputnik Сергей Филипов, будут озвучены в предстоящую пятницу.

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Теги:
отравление, больница, отдых, лагерь, комиссия, дети, Сергей Филипов, Павел Филип, Тараклия, Общество
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