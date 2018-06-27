Украсть за 15 секунд — вор стащил телефон среди бела дня и на глазах у всех

КИШИНЕВ, 27 июн — Sputnik. Рекорд боевика "Угнать за 60 секунд" побит в Кишиневе: вору хватило всего 15 секунд, чтобы "угнать" смартфон со стола продавца, стоило тому на мгновение отлучиться. Дерзкая кража произошла среди бела дня и буквально на глазах у нескольких покупателей магазина.

© Sputnik / Виталий Белоусов Они держали в страхе весь Кишинев: полиция задержала двух квартирных воров

На видео с камер слежения, опубликованном управлением полиции муниципия Кишинев, прекрасно видно, как худощавый человек в очках заходит в магазин на Армянской улице и замечает смартфон Samsung, который без присмотра лежит на рабочем столе сотрудника магазина. Чтобы украсть телефон, мужчине хватило всего 15-16 секунд. Оглянувшись по сторонам и удостоверившись, что покупатели не смотрят в его сторону, мужчина спокойно взял телефон и вышел на улицу.

Вор объявлен в розыск, узнавших его полиция просит звонить по номеру 069 676 136. Конфиденциальность гарантируется. В случае поимки подозреваемому грозит штраф в размере до 32 тысяч леев, от 120 до 240 часов неоплачиваемых общественных работ или лишение свободы на срок до двух лет.

Полиция рекомендует не оставлять ценные вещи без присмотра. Это хороший совет, учитывая активизацию так называемых "офисных" воров, бродящих по офисным центрам в поисках того, что плохо лежит.

О безопасности не стоит забывать, даже выходя на перекур: обычная сигарета тлеет от 4 до 6 минут. Как показывает печальный опыт, за это время вор может не только украсть оставленный на столе телефон, но и обыскать сумки, и разобрать персональный компьютер, чтобы извлечь из него дорогие детали и комплектующие.