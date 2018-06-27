Просто жесть: этим "устройством" в Молдове опустошают банкоматы

Пользователи соцсетей рассказывают о том, как в Кишиневе грабят людей, снимающих деньги с банкоматов.

КИШИНЕВ, 27 июн — Sputnik. Если в развитых странах расхитители банкоматов применяют "навороченное" оборудование, то в бедной Молдове, как говорится, голь на выдумки хитра.

Заставить паниковать

В соцсетях появилось тревожное сообщение. Его автор опубликовал фотографии металлических планок, которые, по его словам, предназначены для мошенничества.

"Какая страна, такие и скиммеры. Данное устройство на двухстороннем скотче крепилось к панельке выдачи денег банкомата. То есть, банкомат деньги выдал, а наружу они не вылезали. Пока клиент нервно бегал, звонил в техподдержку, мошенники походили, отклеивали, забирали деньги, приклеивали планку обратно", — гласит подпись под фото.

Скиммеры из Молдовы держали в страхе весь Бухарест >>>

Как следует из сообщений того же пользователя, речь идет о банкомате на столичном проспекте Негруцци.

Знаменитые скиммеры Молдовы

Часто скиммеры из Молдовы промышляют за рубежом, и некоторых даже умудрились поймать и привлечь к ответственности.

Например, в Баку был начат судебный процесс над гражданином Молдовы, обвиняемым в нарушении системы работы электроно-вычислительных машин и краже. Подсудимый признал себя виновным по предъявленному обвинению, согласно которому он изъял из банкоматов Баку и других населенных пунктов свыше 700 тысяч евро.

© AP Photo / Colleen Long Три гражданина Молдовы промышляли скиммингом в Казахстане

Предполагаемого скиммера из Молдовы будут судить в Баку >>>

А в Румынии раскрыли целую преступную группировку, состоящую из граждан Молдовы. Злоумышленников "вели" с мая 2017 года. Они обвиняются во взломе банкоматов. Задержанным — от 23 до 37 лет, их пять человек. Преступления свои они совершали в Бухаресте. Известно, что взломаны 30 банкоматов (порядка трех тысяч банковских карт).

В Россию, кстати, недавно был экстрадирован из Румынии гражданин Молдовы Тимофей Каприан 1986 года рождения. Ранее Каприан был задержан в Яссах по подозрению в похищении трех миллионов рублей из банкомата в Москве с помощью карты для считывания электронного замка. Кражу он совершил с участием сообщников, а после покинул Россию.