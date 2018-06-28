Заключенному Криковской тюрьмы могут дать новый срок за убийство

По данным следствия, двое жителей Дрокиевского района убили своего собутыльника и закопали тело - личности подозреваемых удалось установить только через восемь лет.

КИШИНЕВ, 28 июн — Sputnik. Двое 29-летних мужчин из Дрокиевского района подозреваются в убийстве приятеля, которое было совершено еще в 2010 году.

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По данным пресс-службы Генерального инспектората полиции, один из предполагаемых преступников в данный момент сидит в Криковской тюрьме за совершенную в 2013 году кражу.

Жертва убийства была объявлена в розыск сразу после своего исчезновения в 2010 году. И вот восемь лет спустя полицейские получили новую информацию об обстоятельствах этого преступления и в скором времени вышли на след возможных убийц. Тот из них, что находился на свободе, был задержан.

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Оба подозреваемых признали свою вину и рассказали, что убитый был их приятелем, с которым они поссорились во время распития спиртных напитков. Чтобы скрыть следы преступления, они закопали тело близ села Петрень Дрокиевского района.

Останки погибшего найдены и извлечены из земли.

Если суд признает вину подозреваемых, им грозит до 15 лет тюрьмы.