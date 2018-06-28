Печальные итоги ливня в Молдове - что сообщили спасатели

Град, падающие деревья и заблокированный транспорт - о каких инцидентах рассказали в Генинспекторате по ЧС?

КИШИНЕВ, 28 июн — Sputnik. Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы сообщил через свою пресс-службу о множестве ЧП и повреждениях, причиной которых стал прошедший в четверг ливень.

© Sputnik / Miroslav Rotari Кишинев полностью затопило: жители столицы публикуют апокалиптические видео

В селах Кэлмэуць, Бужор, Фундул Галбеней и Хорэшть Хынчештского района вместе с ливнем прошел град — пострадали здания и поля.

Молдову зальет дождями: прогноз погоды, который сбывается >>>

В Кишиневе, на перекрестке улиц Албишоара и Измаил, спасателям и пожарным пришлось вызволять из водного плена рейсовый микроавтобус.

В селе Хрусова Криулянского района дерево упало на дорогу, заблокировав автодвижение.

Кроме того, частично без электроэнергии остались девять населенных пунктов в районах Яловены, Криуляны, Новые Анены и в муниципии Кишинев.