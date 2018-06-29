Эхо 90-х: в Кишиневе активно орудуют рэкетиры

КИШИНЕВ, 29 июн — Sputnik. В Кишиневе задержали троих мужчин, которые, по данным пресс-службы Генинспектората полиции, подозреваются в вымогательстве и угрозах физической расправой.

© East News / Kate Holt Следствие: в Дрокиевском районе одним бизнесменом-вымогателем стало меньше

Следствие считает, что задержанные, самому младшему из которых 24 года, а самому старшему — 49 лет, составляли преступную группировку, занимавшуюся рэкетом. Мужчины буквально "выбили" у двоих молодых людей шесть тысяч евро в качестве "долга".

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В момент передачи денег один их предполагаемых вымогателей был задержан. Второго удалось схватить в собственной квартире, откуда он контролировал по телефону процесс изъятия денег. Третий потенциальный соучастник попытался скрыться от стражей правопорядка, но и его успели схватить.

Всем троим, если суд признает их вину, грозит до 13 лет тюрьмы.