Душевнобольного кишиневца лишил квартиры... полицейский

КИШИНЕВ, 29 июн — Sputnik. Офицер полиции и его мать попали на скамью подсудимых за мошенничество в особо крупных размерах, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Прокуратура завершила расследование и отправила их дело в суд.

© Sputnik / Rodion Proca В Хынчештах полицейский застрелил парня, который хотел ночью поплавать в бассейне

По данным следствия, в период 2016-2017 годы обвиняемый, работая в полиции, получил жалобу от мужчины, который сообщил о нарушении закона своим соседом. Полицейский решил воспользоваться своим служебным положением и разработал преступную схему для того, чтобы лишить мужчину квартиры. В этом деле полицейскому помогала его мать.

Пообещав мужчине решить проблему с соседом и войдя в его доверие, полицейский завладел документами на квартиру и другими важными актами. Затем обманным путем подсудимый и его мать отвели владельца недвижимости к нотариусу и заставили его подписать контракт о продаже своей квартиры.

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Нужно отметить, что у мужчины диагностировано хроническое психическое заболевание. Этим и воспользовались злоумышленники, отобрав у него квартиру стоимостью в 330 тысяч леев в центре Кишинева.

На данный момент обвиняемым запрещено покидать страну. В то же время прокуроры выясняют, насколько законными были действия нотариуса, который оформил "продажу" квартиры.

За подобные преступления законом предусмотрено наказание от 8 до 15 лет тюремного заключения.