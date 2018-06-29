Видеофакт: молдавские пожарные вытащили из горящего дома ребенка

В момент возгорания мальчик находился в доме один.

КИШИНЕВ, 29 июн — Sputnik. Спасатели вызволили из горящего дома пятилетнего ребенка, сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

По данным ведомства, пожар вспыхнул в жилом доме на улице Каушень в Кишиневе.

На место происшествия отправились два пожарных расчета. Спасатели выяснили, что на третьем этаже внутри горящей квартиры находится ребенок без взрослых. С помощью пожарной лестницы спасатели подобрались к окну и вызволили мальчика. Его забрала скорая помощь, к счастью, травм и отравления у него не диагностировали.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.