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Преподаватель

Чем обернулась защита диплома для педагога одного из колледжей в Молдове

© Fotolia / zest_marina
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В поле зрения антикоррупционного центра попал преподаватель колледжа, который хотел заработать на защите диплома своего студента.

КИШИНЕВ, 29 июн — Sputnik. Эта история произошла в Хынчештах, преподавателя колледжа обвинили в пассивной коррупции. Когда он хотел за вознаграждение помочь студенту сдать дипломную работу, тот решил сдать педагога правоохранительным органам. Теперь профессору грозит реальный тюремный срок.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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По данным Национального антикоррупционного центра, мужчина потребовал у одного из своих студентов три с половиной тысячи леев за то, чтобы помочь ему сдать диплом на хорошую оценку.

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Деньги преподавателю передали под присмотром сотрудников антикоррупционного центра. Педагога задержали во время получения второго транша взятки. После того, как он признал вину, прокуроры приняли решение отпустить его.

Если вина учителя будет доказана, ему грозит до семи лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение 5-10 лет.

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Теги:
преподаватель, диплом, взятка, коррупция, Молдова, Образование
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