Тирасполь "поплыл": реки вместо улиц и озера вместо площадей

ТИРАСПОЛЬ, 29 июн — Ирина Ляхова. Не только Кишинев пострадал от пятничных проливных дождей, досталось и главному городу левобережья Днестра — Тирасполю. Там в считанные минуты улицы стали похожи на полноводные реки, а более открытые и широкие пространства — на обширные озера.

Ситуация усугубилась после 17-00 часов, когда автомобилисты, плененные стихией, не ехали на своих "стальных конях" по улицам, а почти прорезали капотом потоки воды, идущие навстречу. Иным автолюбителям и вовсе не повезло, их средства передвижения глохли в образовавшихся стихийных озерах то тут, то там.

Пользователи соцсетей, естественно не остались в стороне от разгула стихии, активно снимая на фото и видео и публикуя ролики и фотографии, демонстрирующиее весь масштаб произошедшего.

Один из тех, кто с юмором воспринял стихийный потоп, иронично отметил, что хотел "за хлебушком сходить", но пожалел, оказавшись заблокированным под проливным дождем потоками воды.