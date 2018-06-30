Непогода в Приднестровье: шаровая молния попала в здание детсада

Очевидец происшествия рассказал, как шаровая молния попала в здание детского сада.

КИШИНЕВ, 30 июн — Sputnik. Крыша здания средней школы-детского сада в селе Бычок недалеко от Тирасполя оказалась разрушена после попадания в нее шаровой молнии. Об этом сообщил телеканал "Первый Приднестровский".

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Инцидент произошел ночью, поэтому в здании момент произошедшего никто не находился, кроме охранника Алексея Лютова.

"Сначала было свечение желтого цвета, потом шорох, как листвы, и взрыв", — рассказал очевидец.

В село приехала комиссия из райцентра для оценки ущерба, а глава госадминистрации Григориопольского района Олег Габужа уже обратился в правительство Приднестровья за помощью.

По данным телеканала, финансирование восстановительных работ будет вестись за счет Фонда капитальных вложений.