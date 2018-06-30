Стрельба в Кишиневе: убит мужчина

Кровавая ночь в Кишиневе - на Буюканах была слышна стрельба: что произошло?

КИШИНЕВ, 30 июн — Sputnik. В ночь на 30 июня в одном спальных районов Кишинева произошла стрельба. На фоне конфликта между двумя пьяными товарищами один застрелил другого.

"В ночь на 30 июня в службу 112 поступил звонок о том, что в одном из жилых домов в столичном секторе Буюканы слышны выстрелы. На место отправился патрульный батальон. Правоохранительные органы обнаружили тело 30-летнего мужчины с тремя пулевыми ранениями. В скором времени полиции удалось задержать 32-летнего подозреваемого", — сообщили в Генинспекторате.

© Sputnik / Мирослав Ротарь В Кишиневе нашли расчлененное тело: подробности

По данным правоохранительных органов, убийство произошло на фоне конфликта, вспыхнувшего между мужчинами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения.

Жестокое убийство в лесу под Кишиневом — подозреваемый задержан>>>

"На месте преступления обнаружен законно хранившийся пистолет, из которого и была застрелена жертва. На данный момент подозреваемый задержан на 72 часа. Возбуждено уголовное дело по статье 145 "Умышленное убийство" УК РМ, которая предусматривает от 10 до 15 лет тюремного заключения", — добавили в Генинспекторате.