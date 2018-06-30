Мужчину накрыло бетонной стеной в пригороде Кишинева - видео

КИШИНЕВ, 30 июн – Sputnik. В Дурлештах на мужчину обрушилась стена дома. Об этом сообщили в субботу в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД РМ.
Служба 112: как жителям Молдовы звонить в скорую, полицию и спасателям>>>
Инцидент произошел в пятницу во второй половине дня на улице 27 августа.
"Стена обрушилась в результате небезопасных строительных работ. Операция по извлечению мужчины длилась около получаса. У пострадавшего травмы обеих ног. Его госпитализировали в больницу скорой помощи", — сообщили в Генинспекторате по ЧС.
Как уточнили в ведомстве, обстоятельства случившегося будут расследовать.