Мужчину накрыло бетонной стеной в пригороде Кишинева - видео

Смотрите на видео кадры спасательной операции по извлечению мужчины из-под обрушившейся бетонной стены.

КИШИНЕВ, 30 июн – Sputnik. В Дурлештах на мужчину обрушилась стена дома. Об этом сообщили в субботу в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД РМ.

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Инцидент произошел в пятницу во второй половине дня на улице 27 августа.

"Стена обрушилась в результате небезопасных строительных работ. Операция по извлечению мужчины длилась около получаса. У пострадавшего травмы обеих ног. Его госпитализировали в больницу скорой помощи", — сообщили в Генинспекторате по ЧС.

Как уточнили в ведомстве, обстоятельства случившегося будут расследовать.