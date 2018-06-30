Все чаще в Молдове в ход пускается оружие

Подробности убийства в Кишиневе: что нашли в квартире, где во время конфликта убили, как сообщают разные источники, сына молдавского аналитика Анатола Цэрану.

КИШИНЕВ, 30 июн — Sputnik. В СМИ появились новые детали об убийстве, которое произошло в ночь на субботу в одном из спальных районов Кишинева.

В ночь на 30 июня на Буюканах произошла стрельба. На фоне конфликта между двумя пьяными товарищами один застрелил другого. Как сообщают разные источники, погибший в возрасте 30 лет, получивший три пулевых ранения, — якобы сын известного молдавского аналитика Анатола Цэрану. Полиция задержала 32-летнего подозреваемого.

По данным некоторых СМИ, в ходе обыска в квартире подозреваемого, где и было совершено убийство, сотрудники полиции обнаружили четыре вида оружия. Выстрелы были сделаны из пистолета CZ P-10C калибра 9x19 мм, который нашли на полу в квартире. Также правоохранители нашли пистолет Glock 19 калибра 9x19 мм, автомат CZ-858 калибра 7,62x39 мм и пистолет Макарова калибра 9x18 мм. По информации прессы, оружие хранилось на законных основаниях.

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Подозреваемый задержан на 72 часа. Возбуждено уголовное дело по статье 145 "Умышленное убийство" УК РМ, которая предусматривает от 10 до 15 лет тюремного заключения.