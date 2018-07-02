Две жутких аварии произошли в Кишиневе: машины - всмятку, пострадал ребенок

КИШИНЕВ, 2 июл — Sputnik. Понедельник в Кишиневе начался с кошмара на дорогах. И это не пробки. Два жутких ДТП произошли этим утром в разных микрорайонах города.

На улице Заводской автомобиль Fiat 500 врезался в столб на полном ходу, пострадала девушка-водитель. Как сообщают местные СМИ, от удара столб опрокинулся, а машина практически превратилась в консервную банку. Девушка, находившаяся за рулем авто, получила незначительные телесные повреждения и была отправлена в Больницу скорой медицинской помощи. На данный момент сотрудники Управления электротранспорта Кишинева проводят работы по восстановлению троллейбусной линии на месте аварии. Все затраты за поврежденную троллейбусную линию и снесенный столб понесет водитель автомобиля, ей грозит штраф до полутора тысяч леев и шесть штрафных пунктов.

На Ботанике автомобиль марки BMW тоже врезался в столб, в результате чего пострадал годовалый ребенок. За рулем автомобиля находился отец. Обстоятельства выясняются сотрудниками Патрульной полиции.