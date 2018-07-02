Шокирующее убийство: в одном из клубов насмерть забили молодого человека

КИШИНЕВ, 2 июл — Sputnik. Трагедия в молдавском городе Кантемир — три товарища избили в одном из местных клубов 27-летнего мужчину. От полученных травм он скончался в больнице.

Как сообщили в Генинспекторате полиции, 24 июня в правоохранительные органы Кантемира поступила информация о том, что в районную больницу в тяжелом состоянии поступил 27-летний молодой человек.

"В результате полученных травм он скончался. Полиция установила, что молодого человека избила группа лиц в одном из местных клубов города Кантемир. Речь идет о трех жителях этого района в возрасте 18-23 лет. На данный момент задержан один из подозреваемых. На его имя выдан мандат на арест. Остальные скрываются от следственных органов и будут объявлены в розыск", — сообщили в полиции.

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Возбуждено уголовное дело по статье 287 п.2 "Хулиганство" и статье 151 п.4 "Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения или иного тяжкого вреда здоровью". Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до 15 лет тюрьмы.