Паводок на Днестре осложнил обстановку на КПП "Косэуць" и "Сорока"

КИШИНЕВ, 2 июл — Sputnik. Переход границы Молдовы через таможенные пункты "Косэуць" и "Сорока" остается затрудненным из-за высокого уровня воды в Днестре. Таможенная служба рекомендует, в случае необходимости, пересекать границу через КПП "Отачь".

© Sputnik / Miroslav Rotari Погодные условия вынудили КПП "Косэуць" на Днестре приостановить работу

По сообщению ведомства, за неделю поток транспорта через границу составил более 100 тысяч единиц. Самый напряженный дорожный трафик наблюдается на молдо-румынской границе, самыми загруженными КПП остаются "Леушень" и "Скулень".

За неделю было зарегистрировано 418 случаев нарушения таможенного законодательства, к нарушителям были применены штрафы на общую сумму более 220 тысяч леев. Сумма перечислений Таможенной службы в госбюджет составили более 400 тысяч леев.

Погодные условия вынудили КПП "Косэуць" на Днестре приостановить работу>>>

Таможенная служба напоминает, что для удобства тех, кто намерен пересечь границу, создан единый колл-центр по номеру (+373 22) 574 111, где можно найти информацию о переходе границы или пожаловаться на возможные злоупотребления. За прошедшую неделю операторы информационной линии ответили на 361 запрос.