Паводок на Днестре осложнил обстановку на КПП "Косэуць" и "Сорока"

КИШИНЕВ, 2 июл — Sputnik. Переход границы Молдовы через таможенные пункты "Косэуць" и "Сорока" остается затрудненным из-за высокого уровня воды в Днестре. Таможенная служба рекомендует, в случае необходимости, пересекать границу через КПП "Отачь".
По сообщению ведомства, за неделю поток транспорта через границу составил более 100 тысяч единиц. Самый напряженный дорожный трафик наблюдается на молдо-румынской границе, самыми загруженными КПП остаются "Леушень" и "Скулень".
За неделю было зарегистрировано 418 случаев нарушения таможенного законодательства, к нарушителям были применены штрафы на общую сумму более 220 тысяч леев. Сумма перечислений Таможенной службы в госбюджет составили более 400 тысяч леев.
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Таможенная служба напоминает, что для удобства тех, кто намерен пересечь границу, создан единый колл-центр по номеру (+373 22) 574 111, где можно найти информацию о переходе границы или пожаловаться на возможные злоупотребления. За прошедшую неделю операторы информационной линии ответили на 361 запрос.