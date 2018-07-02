Работники бельцкого Водоканала сотворили настоящий "потоп" из денег

КИШИНЕВ, 2 июл — Sputnik. В бельцкий суд переданы уголовные дела, где обвиняемыми проходят три бывших функционера предприятия "Apă-Canal Bălți". Их и двух представителей юридических лиц обвиняют в незаконной предпринимательской деятельности.

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По данным пресс-службы Антикоррупционной прокуратуры, злоумышленники с 2011 по 2016 год растратили около восьми миллионов леев и допустили нарушения в составлении документов, где различные части этой суммы должны фигурировать.

Движимое и недвижимое имущество обвиняемых на общую сумму более 4,5 миллиона леев попало под секвестр.

Всем фигурантам дела грозит тюремное заключение на срок до 12 лет с лишением права занимать ответственные должности в течение 15 лет.