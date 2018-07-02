Новые подробности дела об убийстве сына известного молдавского аналитика

Стали известны некоторые детали в деле об убийстве на Буюканах: сына известного молдавского аналитика Анатола Цэрану похоронили в понедельник.

КИШИНЕВ, 2 июл — Sputnik. Суд столичного сектора Буюканы принял решение поместить под предварительный арест на 30 суток подозреваемого в убийстве Теодора Цэрану — сына известного молдавского Анатола Цэрану, сообщает sputnik.md.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Все чаще в Молдове в ход пускается оружие

В ночь на 30 июня столичном секторе Буюканы произошла стрельба. На фоне конфликта между двумя пьяными товарищами один застрелил другого. Сообщается, что тридцатилетний сын молдавского аналитика получил три пулевых ранения. Спустя некоторое время полиция задержала 32-летнего подозреваемого.

Теодора Цэрану похоронили в понедельник на Армянском кладбище в Кишиневе.

В квартире, где произошла трагедия, сотрудники правоохранительных органов нашли пистолет, из которого был убит молодой человек. Помимо этого, полицейские обнаружили еще несколько видов оружия, которое подозреваемый хранил на законных основаниях.