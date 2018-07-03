На границе Молдовы остановили пять крупных партий сигарет

В Молдове пресекли пять попыток незаконного провоза сигарет через границу.

КИШИНЕВ, 3 июл — Sputnik. Не иссякает поток сигарет, которые пытаются провезти через молдавскую границу контрабандой.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Не быть Молдове контрабандным раем: у таможенников на сигареты "нюх"

По крайней мере, недавние случаи предотвращения незаконного провоза этого вида товара через госрубеж описаны в сообщении пресс-службы Таможенной службы.

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В Кагуле, например, таможенники задержали аж три партии сигарет разных акцизных марок в количестве около 25 тысяч штук. Груз пытались незаконно вывезти из Молдовы в страны ЕС.

Еще порядка двух тысяч сигарет нашли в автомобиле, двигавшей через зеленый коридор контрольного пункта "Скулень" на границе с Румынией.

Пятая за последнее время попытка вывоза табачных изделий из Молдовы имела место в столичном аэропорту — пассажир рейса Кишинев-Лондон спрятал товар в своем багаже.