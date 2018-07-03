Страшное ДТП в Приднестровье: мужчина не справился с управлением

Авария произошла недалеко от города Григориополь в приднестровском регионе.

КИШИНЕВ, 3 июл — Sputnik. Мужчина 38 лет скончался в результате ДТП, произошедшего на въезде в Григориополь, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Приднестровья.

По данным ведомства, двигаясь по трассе со стороны Тирасполя, водитель Volkswagen не справился с управлением, выехал с проезжей части и врезался в дерево. От полученных травм мужчина скончался на месте.

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По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело. Причины аварии со смертельным исходом установят в ходе следствия.