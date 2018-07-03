Виновный в ДТП, где погибло четыре человека, получил суровое наказание

Мужчина сел за руль пьяным и спровоцировал столкновение автомобилей лоб в лоб.

КИШИНЕВ, 3 июл — Sputnik. Мужчина, который прошлой осенью сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и спровоцировал ДТП, в котором погибли четыре человека, приговорен к 12 годам тюрьмы с лишением водительских прав на пять лет.

Трагическая авария произошла в ночь на 28 октября 2017 года на въезде в село Валя Пержей.

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Подсудимый, находясь в сильном подпитии, управлял автомобилем марки Volkswagen Caddy и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ, следовавшим по правилам. Удар был настолько сильным, что водитель и три пассажира ВАЗ погибли на месте. Два пассажира из Volkswagen и водитель получили множественные травмы и были госпитализированы.

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Результаты экспертизы на алкотестере показали, что в крови подсудимого концентрация алкоголя составляла 2,40 г/л. Более того, мужчина сел за руль, несмотря на то, что уже был лишен водительских прав на три года за вождение в нетрезвом виде.

Подсудимый 30-ти лет является жителем Чадыр-Лунги и состоит на учете у нарколога.

Помимо полученного срока заключения, подсудимый обязан выплатить родственникам четырех погибших по одному миллиону леев за моральный ущерб и 18 тысяч леев за судебные траты.