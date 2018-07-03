Молдова конопляная: есть у наркоборьбы начало, нет у наркоборьбы конца

Такие похожие и такие разные любители выращивать марихуану в Молдове - каждому "светит" срок.

КИШИНЕВ, 3 июл — Sputnik. За незаконную культивацию конопли в пригородах Кишинева были задержаны трое человек.

По данным столичного управления полиции, борясь с незаконным производством и распространением наркотиков в рамках спецоперации "МАК-2018", стражи правопорядка нашли посадки конопли в коммунах Сынжера, Бубуечь и Тогатино.

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Задержанным "сельхозникам" грозит до 20 тысяч леев штрафа или до 100 часов работы в пользу государства.

И, если эти трое не собирались распространять свою продукцию, то хозяин кукурузного поля в коммуне Бэчой, видимо, специально скрыл среди початков более 7,5 тысяч стеблей конопли и ухаживал за ней как надо. Если бы он сбыл свои растения, то выручил бы за них более трех миллионов леев. Мужчине грозит до шести лет тюрьмы.