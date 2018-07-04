"Твою медь!": как богатеют, едва добравшись из Молдовы в Одессу

КИШИНЕВ, 4 июл — Sputnik. Более 300 килограммов меди пытался провезти через молдо-украинскую границу гражданин Молдовы.

© Sputnik / Руслан Кривобок На границе Молдовы остановили пять крупных партий сигарет

Мужчина въехал на КПП "Кучурган" на автомобиле с приднестровскими номерами, сообщают украинские СМИ.

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Пограничники соседней страны решили проверить, все ли у него в порядке. Оказалось, что под задним сиденьем, в спинках и в полостях для динамиков мужчина перевозил 309 килограммов меди на общую сумму около трех тысяч долларов.

Водитель признался, что цветной металл он намеревался доставить в Одессу для продажи.

Автомобиль и груз пограничники конфисковали.