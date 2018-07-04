В Кишиневе пьяную женщину сняли с пятого этажа по пожарной лестнице - видео

Вмешательство пожарных потребовалось в столичном секторе Ботаника, где в одном из домов алкоголь "помог" спровоцировать ЧП.

КИШИНЕВ, 4 июл — Sputnik. Сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы спасли в Кишиневе женщину из охваченного огнем дома.

Как сообщает в среду пресс-служба ведомства, возгорание произошло во вторник в квартире на пятом этаже жилого дома на Ботанике, на улице Куза Водэ.

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Женщина 65 лет, находившаяся на тот момент в квартире, была, как стало понятно позже, в состоянии алкогольного опьянения. Она недосмотрела за газовой плитой, чем и спровоцировала возгорание.

Через пять минут после спасения потерпевшей с помощью пожарной лестницы пожар был потушен.

С начала 2018 года спасатели и пожарные сохранили жизни 440 человек.