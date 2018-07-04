Внимание, Кишинев: ужасы таятся в подземке у Академии наук

КИШИНЕВ, 4 июл — Sputnik, Нику Гончар. Когда в мире стали открывать первые метро, многие боялись спускаться туда, обуреваемые суевериями о "схождении в преисподнюю". И эти настроения царили не в темном средневековье, а на рубеже XIX и XX века!

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Прошло более 100 лет, и все повторилось. В европейском, по крайней мере, географически, Кишиневе, где нет метро, но есть подземные переходы, множится число тех, кто избегает лестниц, ведущих от тротуара вниз.

© Facebook / Молдавские ведомости Скриншот фотографий подземного перехода у здания Академии наук в Кишиневе

Правда, причиной здесь не ужас перед мифами о кругах ада, а элементарное попустительство городских властей. Например, в огромном по кишиневским меркам разветвленном подземном переходе на перекрестке проспекта Штефана чел Маре, бульвара Негруцци и улицы Чуфля, у здания Академии наук уже лет как 20 нет света. А теперь охотники за металлоломом похитили решетки водостоков, и любой, не увидев углубления в полу, может угодить туда и в лучшем случае заработать ушиб ноги.

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Все это происходит в центре города на фоне обещаний муниципалитета привести большую часть подземок в полный порядок. Ждем…