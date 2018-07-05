В Кишиневе воры оставили человека с инвалидностью без самого необходимого

Охотники за дармовым металлом оставили молодого человека с ограниченными возможностями без средства перемещения по городу.

КИШИНЕВ, 5 июл — Sputnik. Житель Кишинева Максим Мифтахов, страдающий ДЦП, опубликовал в соцсетях видеообращение, где сообщил, что его обокрали.

"Сегодня в магазине у меня украли специальную четырехопорную металлическую трость, с помощью которой я мог более-менее удачно перемещаться по городу. По вине воров я теперь не могу ходить", — отметил Мифтахов.

Он сообщил корреспонденту Sputnik, обратившемуся за подробностями происшествия, что кража произошла на столичной улице Иона Крянгэ, близ местного рынка, в магазине у остановки общественного транспорта.

"Я собирался расплатиться за покупки, отнял руку от трости, и через минуту ее рядом уже не было. Те, кто находился в магазине, сказали, что ничего не видели. Я вызвал полицию, прибыли сотрудники, составили протокол и заверили, что найдут вора и постараются добыть украденную вещь", — рассказал Мифтахов.

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По словам собеседника, самая большая его проблема состоит теперь в том, чтобы найти способ перемещения по городу, ведь такие трости в Молдове не изготавливают. Заказывать подобную вещь придется за границей за большие деньги.