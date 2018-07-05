ДТП и пробки парализовали улицы Кишинева

Служба InfoTrafic сообщила, что в Кишиневе в четверг утром образовались пробки.

КИШИНЕВ, 5 июл — Sputnik. Помимо заторов на дорогах в столице на данный момент зарегистрировано два ДТП: на пересечении бул. Штефана чел Маре — ул. Чуфля и бул. Штефана чел Маре — ул. М. Витязул.

Публикуем список улиц, где наиболее затруднено движение транспорта:

Центр:

— ул. Измаильская, от ул. Д. Кантемир до бул. Штефана чел Маре.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Пробки в Кишиневе: объяснение мэрии удивляет

Буюканы:

— бул. Штефан чел Маре, от ул. И. Крянгэ до ул. М. Витязул.

Ботаника:

— бул. Дачия (Виадук) в сторону перекрестка ул. Чуфля — Букурешть.

Чеканы:

— ул. Вадул-луй-Водэ в направлении TUTUN-CTC.

Рышкановка:

— круговая развязка улиц Киевская — А. Руссо — Московский проспект.

— круговая развязка ул. Каля Орхеюлуй — бул. Ренаштерий Национале.