ДТП и пробки парализовали улицы Кишинева

КИШИНЕВ, 5 июл — Sputnik. Помимо заторов на дорогах в столице на данный момент зарегистрировано два ДТП: на пересечении бул. Штефана чел Маре — ул. Чуфля и бул. Штефана чел Маре — ул. М. Витязул.
Публикуем список улиц, где наиболее затруднено движение транспорта:
Центр:
— ул. Измаильская, от ул. Д. Кантемир до бул. Штефана чел Маре.
Буюканы:
— бул. Штефан чел Маре, от ул. И. Крянгэ до ул. М. Витязул.
Ботаника:
— бул. Дачия (Виадук) в сторону перекрестка ул. Чуфля — Букурешть.
Чеканы:
— ул. Вадул-луй-Водэ в направлении TUTUN-CTC.
Рышкановка:
— круговая развязка улиц Киевская — А. Руссо — Московский проспект.
— круговая развязка ул. Каля Орхеюлуй — бул. Ренаштерий Национале.