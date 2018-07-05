В Ниспоренском районе фура изуродовала пять автомобилей

КИШИНЕВ, 5 июл — Sputnik. Крайне неприятное происшествие случилось близ села Болцун Ниспоренского района. Виной всему — недоделанная дорога.

Щебенка, вылетавшая из-под колес двигавшейся на большой скорости фуры, отлетала в проезжавшие мимо автомобили и из-за придаваемого ей высокого ускорения пробивала стекла.

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"Вот так прекрасно я начала сегодня свое путешествие. Спасибо молдавским дорожникам. Еду по дороге. Дорога типа после ремонта. Проезжает мимо фура. Взрыв, и я вся в стекле. Разбиты лобовое и боковое пассажирское. Тут же стоят четыре изуродованные машины. У всех разбиты стекла", — написала в соцсетях участница происшествия Анна Дёма.

Она призвала быть осторожными всех, кто едет по Леушенской трассе.

А через какое-то время таких изуродованных машин оказалось в том месте… на две больше.