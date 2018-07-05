Приднестровские правоохранители просят о помощи

Сотрудники Управления следственного комитета города Бендер обратились к гражданам с просьбой оказать содействие следствию.

ТИРАСПОЛЬ, 5 июля — Sputnik, Ирина Ляхова. Сотрудники правоохранительных органов ищут возможных свидетелей дорожно-транспортного происшествия, унесшего жизнь велосипедиста, и обратились к жителям города Бендер с просьбой помочь им в поиске скрывшегося с места аварии водителя микроавтобуса.

"Авария произошла вечером на улице Индустриальной города Бендер. Двигаясь на пассажирском микроавтобусе Mercedes Sprinter, бендерчанин совершил наезд на велосипедиста, который следовал в попутном направлении", — рассказали в пресс-службе МВД Приднестровья.

От полученных травм 64-летний водитель двухколесного транспорта скончался на месте.

По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека, управлением Следственного комитета было возбуждено уголовное дело.