Малышка, которую мать оставила в машине на солнцепеке, едва не погибла - фото

КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. В Кишиневе, на Чеканах, девочка в возрасте около года, в палящий зной провела долгое время в закрытом на все замки автомобиле.

Машина была припаркована в четверг утром у супермаркета.

Очевидцы отметили, что "девочка была красной, вспотевшей, сильно плакала, но потом успокоилась".

Свидетели происшествия вызвали полицию, работников супермаркета и уже собирались разбить окно автомобиля, чтобы дать малышке больше воздуха, но в этот момент наконец-то подошла мать девочки. Оказалось, что, по ее мнению, нет ничего страшного, что "ребенок посидел какое-то время в машине один".

Как бы там ни было, полиция по этому случаю составила протокол и взяла показания у тех, кто непосредственно за всем происходящим наблюдал.