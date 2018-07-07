Самый невероятный преступник из пригородов Кишинева пойман - видео

Мужчина хранил в своем доме совершенно не то, что разрешается держать законопослушным гражданам.

КИШИНЕВ, 7 июл — Sputnik. Самым страшным преступником сезона в пригородах Кишинева оказался житель коммуны Трушены.

В доме 56-летнего мужчины полиция провела обыск и, по данным столичного инспектората, нашла… лавровый лист в ассортименте.

Мужчина хранил у себя, по меньшей мере, 1470 пакетов лаврового листа, два мешка с нерасфасованным товаром и пустые пакетики для его распределения.

Теперь же на хозяина дома, где провели обыски, заведено уголовное дело за незаконную закупку, хранение, перевозку и реализацию материальных ценностей, а также за противозаконную предпринимательскую деятельности.