ДТП на Рышкановке - подробности происшествия

Кто же ввел в заблуждение сотрудников дорожной полиции, расследующих аварию в Кишиневе?

КИШИНЕВ, 7 июл — Sputnik. В субботу появились новые подробности ДТП в Кишиневе, на Рышкановке.

© Sputnik / Rodion Proca Эпичное ДТП, где пострадали трое: видео аварии в центре Кишинева

Известно, что автомобиль марки Ford выехал на встречную полосу и влобовую столкнулся с маршруткой внутригородского рейса № 162. Скорая помощь госпитализировала с места происшествия женщину, находившуюся в легковом автомобиле. По одним данным, она находилась за рулем, по другим — на пассажирском сидении. Теперь полиции предстоит разобраться, кто ввел их в заблуждение по факту деталей аварии.

Из пассажиров маршрутки никто серьёзно не пострадал.