09:23 09 Июля 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.59
  • USD16.74
  • RUB0.26
  • RON4.20
  • UAH0.64
Поиск
задержание

Бывшая девушка сдала полиции сожителя: преступление раскрыли через 4 года

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Происшествия
Получить короткую ссылку
96 0 0

Правоохранительные органы выяснили, что считавшийся пропавшим мужчина на самом деле был убит.

КИШИНЕВ, 9 июл – Sputnik. Звонок в полицию бывшей сожительницы одного из преступников стал фатальным для него и двух его сообщников. Так правоохранительным органам удалось раскрыть преступление, совершенное еще в 2013 году, сообщили в понедельник в Генеральной прокуратуре Молдовы. 

Младенец
© PIXABAY / Pexels
Шокирующая находка: на кладбище в Теленештах обнаружили тело младенца

По информации ведомства, 32-летний уроженец Сынджерейского района летом 2013 года ушел из дома и не вернулся. С тех пор его считали пропавшим без вести. Только спустя четыре года выяснилось, что он был убит друзьями во время ссоры, возникшей на почве употребления алкоголя и по причине денег.

Узнать о случившемся полиции помогло сообщение бывшей сожительницы одного из злоумышленников. Она, будучи жертвой насилия со стороны бойфренда, решила уйти от него. В случае, если та расскажет полиции о том, что знает, ей угрожали расправой, однако женщина все же сообщила полиции.

Тогда правоохранители нашли останки убитого на территории бывшего кирпичного завода в Теленештах. Туда его тело закопали после убийства, а вещи, чтобы скрыть следы преступления, мужчины сожгли.

В результате суд приговорил трех обвиняемых к 16, 17 и 23 годам лишения свободы за умышленное убийство. Также они обязаны выплатить семье жертвы 260 тысяч леев в качестве морального ущерба.

По теме

Появились новые подробности дела о смерти мальчика из Теленешт
Наркотики на полтора миллиона: в Теленештах задержали четырех человек
Двое жителей Теленешт получили тюремные сроки за избиение родственников
Четырехлетнюю девочку в Теленештах изнасиловал сожитель ее матери
Теги:
пропавший человек, убийство, преступление, генеральная прокуратура Молдовы, Молдова, Теленешты
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мэр Риги Нил Ушаков
    Я остаюсь!

    Лидер "Согласия" Нил Ушаков не будет баллотироваться ни в Сейм, ни в Европарламент, чтобы продолжить работу на посту мэра Риги.

  • Литовский солдат
    На мушке

    Пьяные литовские военнослужащие расстреляли вильнюсский роддом из пневматического пистолета.

  • Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
    Делайте вашу ставку!

    Почему Таллинн ставит на Китай в его торговой войне с США, и о чем премьер Эстонии будет говорить со своим китайским коллегой на встрече в Болгарии?

  • Полузащитник сборной РФ по футболу Алан Дзагоев
    К игре готов

    Полузащитник сборной России Алан Дзагоев прокомментировал подготовку к предстоящему в субботу матчу с Хорватией.

  • Мэр Риги Нил Ушаков
    Я остаюсь!

    Лидер "Согласия" Нил Ушаков не будет баллотироваться ни в Сейм, ни в Европарламент, чтобы продолжить работу на посту мэра Риги.

  • Литовский солдат
    На мушке

    Пьяные литовские военнослужащие расстреляли вильнюсский роддом из пневматического пистолета.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Sputnik FanZone 07_07_2018
Гости Sputnik FanZone показали, как нужно поддерживать команды
Проиграли, но не сдались: Сборная россии покидает ЧМ
Проиграли, но не сдались: Сборная России честно отработала на ЧМ-2018
Футбол факты и курьезы
Курьезы и факты в футболе: нелепые случаи с мячом

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться