Бывшая девушка сдала полиции сожителя: преступление раскрыли через 4 года

КИШИНЕВ, 9 июл – Sputnik. Звонок в полицию бывшей сожительницы одного из преступников стал фатальным для него и двух его сообщников. Так правоохранительным органам удалось раскрыть преступление, совершенное еще в 2013 году, сообщили в понедельник в Генеральной прокуратуре Молдовы.

По информации ведомства, 32-летний уроженец Сынджерейского района летом 2013 года ушел из дома и не вернулся. С тех пор его считали пропавшим без вести. Только спустя четыре года выяснилось, что он был убит друзьями во время ссоры, возникшей на почве употребления алкоголя и по причине денег.

Узнать о случившемся полиции помогло сообщение бывшей сожительницы одного из злоумышленников. Она, будучи жертвой насилия со стороны бойфренда, решила уйти от него. В случае, если та расскажет полиции о том, что знает, ей угрожали расправой, однако женщина все же сообщила полиции.

Тогда правоохранители нашли останки убитого на территории бывшего кирпичного завода в Теленештах. Туда его тело закопали после убийства, а вещи, чтобы скрыть следы преступления, мужчины сожгли.

В результате суд приговорил трех обвиняемых к 16, 17 и 23 годам лишения свободы за умышленное убийство. Также они обязаны выплатить семье жертвы 260 тысяч леев в качестве морального ущерба.