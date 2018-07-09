В Молдове рэпера подозревают в распространении наркотиков

Исполнитель и еще трое мужчин задержаны – их подозревают в распространении крупных партий наркотических веществ – видео операции опубликовано.

КИШИНЕВ, 9 июл – Sputnik. Четверо мужчин из Кишинева и Калараша подозреваются в распространении крупных партий наркотиков, сообщили в понедельник в Генеральном инспекторате полиции.

"Четверо мужчин в возрасте от 20 до 50 лет, члены преступной группировки, проживающие в Кишиневе и Каларашском районе, попали под следствие за продажу наркотиков в крупных размерах. Один из них – рэп-исполнитель из Республики Молдова", — сказано в сообщении, в котором не уточняется имя артиста.

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В правоохранительных органах подчеркнули, что следили за деятельностью формирования около четырех месяцев. За это время отмечено проведение сделок по продаже гашиша и марихуаны.

Контрольную закупку у злоумышленников совершил следователь, находившийся под прикрытием. В итоге подозреваемых поймали с поличным.

При обыске полиция обнаружила у них гашиш, пневматический пистолет, 24 тысячи леев, а также приспособления для употребления и расфасовки наркотиков.

За содеянное подозреваемым грозит от 7 до 15 лет тюремного заключения. В настоящее время правоохранители проверяют, не был ли кто-либо еще причастен к реализации преступной схемы.