Опасный контакт: тысячи молдаван подцепили вирус

Несколько тысяч молдавских и иностранных интернет-пользователей попали в сети хакеров: взломаны данные банковских счетов и пароли к электронной почте.

КИШИНЕВ, 9 июл — Sputnik. Молдавские правоохранительные органы и силовые структуры всерьез занялись хакерами. В частности, задержан один гражданин Республики Молдова, который распространял вредоносные программы на файлообменниках типа torrent.

© Sputnik / Кирилл Каллиников Хакеры, вывод денег и Европол: какое отношение к этому имеет Молдова

Как сообщили в прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам, установлено, что гражданин Республики Молдова вместе с сообщниками, личность которых предстоит установить, загружали различные нелицензированные вредоносные программы на платформы Peer-To-Peer (P2P) типа torrent. Делалось это для того, чтобы извлечь учетные данные. Благодаря этим программам хакеры получали пароли и другую информацию для доступа к электронной почте, банковским счетам, web-сайтам более трех тысяч интернет-пользователей в Молдове и заграницей.

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"В ходе обысков по месту жительства мужчины обнаружено и изъято два ноутбука, три мобильных телефона, жесткий диск, а также другие важные для следствия документы. На данный момент задержанному предъявлен статус обвиняемого. Изъятые электронные носители переданы на экспертизу", — сообщили в прокуратуре.

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