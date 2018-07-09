На юго-востоке Молдовы из-за удара молнии загорелось пшеничное поле

КИШИНЕВ, 9 июл — Sputnik. В селе Штефэнешть района Штефан-Водэ загорелось пшеничное поле.

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По данным пресс-службы Генрального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы, в воскресенье вечером загорелось 10 гектаров поля. Произошло это после того, как в землю на территории сельхозугодия ударила молния.

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Фермеры успели вовремя прибыть на место происшествия и с помощью подручных средств потушить возгорание. Были спасены остальные 200 гектаров поля. Никто не пострадал.

В 2017 году в Молдове произошло 10 пожаров на злаковых полях — пострадало более 60 гектаров посевных площадей, а благодаря вмешательству пожарных было спасено более 500 гектаров.