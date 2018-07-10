В Молдове пьяный полицейский спровоцировал смертельное ДТП

Кровавое ДТП в Рышканском районе Молдовы - легковушка под управлением подвыпившего полицейского врезалась в грузовик, правоохранительные органы предоставили детали аварии.

КИШИНЕВ, 10 июл — Sputnik. Кошмарная авария в селе Реча Рышканского района произошла в ночь на вторник, 10 июля — легковой автомобиль BMW, за рулем которого находился, по предварительным данным, пьяный полицейский, врезалась в грузовик.

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В результате столкновения погибла молодая женщина, еще несколько человек пострадали.

"Автомобиль BMW под управлением 22-летнего жителя села Реча направлялся в город Рышканы и, выехав для обгона на встречную полосу, столкнулся с грузовиком, за рулем которого находился 47-летний мужчина", — отметили в пресс-службе Генинспектората полиции.

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В ведомстве сообщили, что в легковушке помимо водителя находились еще трое пассажиров — две женщины и мужчина в возрасте от 19 до 33 лет.

"В результате ДТП одна из девушек погибла, а остальные пассажиры и водитель получили травмы. Пострадавших доставили в районную больницу Рышкань. В ходе проверки выяснилось, что водитель BMW, а также пассажир этого автомобиля — сотрудники полиции. На момент столкновения, по предварительным данным, они находились в состоянии алкогольного опьянения", — отметили в полиции.

В Генинспекторате подчеркнули, что находившийся за рулем полицейский задержан. На него открыто уголовное дело. Выясняются другие обстоятельства происшествия.