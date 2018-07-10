В Петербурге отец-садист из Молдовы получил тюремный срок

Во время слушания дела в суде первой инстанции мужчина признавал свою вину, а на апелляции всячески отрицал.

КИШИНЕВ, 10 июл — Sputnik. Санкт-Петербургский суд второй инстанции во вторник оставил в силе приговор гражданину Молдовы Олегу Яскельчику за истязание собственного малолетнего сына.

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Ранее Sputnik писал о том, что в феврале 2018 года 28-летний обладатель молдавского паспорта, живший в Красном Селе, пригороде Санкт-Петербурга, был взят под стражу после того, как избил своего семимесячного сына и прижег ему руку раскаленной сковородой. Уголовное дело было возбуждено по статьям "угроза убийством" и "истязание".

Следствие считает, что мужчина намеренно приложил руку сына к раскаленной сковороде. Ребенок тогда поступил в местную больницу с ожогами трех пальцев левой руки второй степени. У мальчика обнаружили ушиб мягких тканей ягодицы.

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По данным российских СМИ, в конце апреля 2018 года мужчину приговорили к 3,5 годам колонии и штрафу в 250 тысяч рублей в пользу матери ребенка. Свою вину Яскельчик тогда признал, однако на апелляционном заседании во вторник кардинально изменил свое мнение и принялся все отрицать.

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"Я не трогал своего ребенка даже пальцем. Я его не бил и никогда не собирался бить, не для этого я их (сына и дочь — ред.) создал. Я не виноват ни в чем, я люблю своих детей, это все, что есть в моей жизни. Всего говорят, что я его бил, хотя никаких побоев нет", — заявил мужчина в суде.

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Инцидент с ожогом от раскаленной сковороды Яскельчик объяснил случайностью.

"Ручку ребенок обжег случайно, когда я ставил сковородку с плиты на стол. Он был у меня на руках. Не знаю, почему жена написала, что я сделал это специально", — сказал обвиняемый.

Яскельчик также требовал, чтобы в зале присутствовала его супруга, надеясь, что "она одумается". Однако заседание продолжили без нее. Мужчина хотел, чтобы ему изменили наказание на условный срок или уменьшили реальный, однако суд не прислушался к его желаниям и оставил приговор в силе.