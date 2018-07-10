Странное убийство произошло в Бендерах

Следователи пытаются установить причины и обстоятельства совершения особо тяжкого преступления в семье, в которой такая трагедия, казалось, была невозможной.

ТИРАСПОЛЬ, 10 июл — Sputnik, Ирина Ляхова. В городе Бендеры пенсионерка убила супруга кухонным ножом. В пресс-службе МВД говорят, что семья была вполне благополучной. Более того, алкоголь, который часто служит причиной страшных семейных трагедий, супруги не употребляли.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Все чаще в Молдове в ход пускается оружие

"Конфликтовать пенсионеры начали с самого утра. Ближе к полудню недопонимание переросло в крупную ссору. Женщина ударила мужа кухонным ножом в область грудной клетки слева. Попала в артерию. Пострадавший умер на месте", — отмечают в пресс-службе.

Пенсионерка сама вызвала скорую помощь и сообщила родственникам о случившемся. По факту убийства Управлением следственного комитета города Бендеры возбуждено уголовное дело.