Видеофакт: в Молдову из Одессы ввезли целую партию оружия

Куда именно везли пистолеты в автобусе рейса Одесса-Кишинев, следствию предстоит выяснить.

КИШИНЕВ, 10 июл — Sputnik. Молдавские таможенники обнаружили семь единиц пневматического оружия в пассажирском микроавтобусе рейса Одесса-Кишинев.

© Sputnik / Rodion Proca Мужчина не захотел платить за проезд в троллейбусе и вытащил пистолет

По данным пресс-службы Таможенной службы, документов ни на оружие, модели "KWC PM", ни на предметы гардероба в количестве более 1,7 тысячи штук документов у водителя не было.

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Микроавтобус остановили на внутреннем посту таможенного контроля "Хырбовэц". Общая стоимость задержанного груза — около 98 тысяч леев.