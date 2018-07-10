Пожар в одном из жилых домов в Кишиневе тушили пять спецмашин

КИШИНЕВ, 10 июл — Sputnik. На Кишинев вечером во вторник обрушился не только ливень, в одном из секторов столицы вспыхнул пожар. Инцидент произошел на улице Джинта Латинэ сектора Чеканы.
Как сообщает sputnik.md, на место происшествия прибыли пять спецмашин. По словам пресс-секретаря Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД РМ Лилианы Пушкашу, огонь вспыхнул в одной из квартир жилого дома.
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Пожарные эвакуировали людей, а место происшествия было оцеплено. Возгорание потушено. В результате инцидента никто не пострадал.