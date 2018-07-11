Шокирующее фото с места ДТП на улице Владимиреску: автомобиль - всмятку

Корреспондент Sputnik стал очевидцем инцидента, который произошел рано утром в Кишиневе. В настоящее время на месте происшествия работает полиция.

КИШИНЕВ,11 июл — Sputnik. Стало уже привычным — утро в Кишиневе начинается с аварий. Сегодняшний день не исключение. Около полседьмого утра корреспондент Sputnik Молдова увидел такую картину на улице Владимирскую у круга на Чоканы. Подробности этой аварии скоро сообщим.