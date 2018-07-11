В Кишиневе задержаны дилеры, ввозившие наркотики из стран ЕС

За каждую таблетку экстази, как сообщили в правоохранительных органах, наркодилеры брали по 300-350 леев.

КИШИНЕВ, 11 июл — Sputnik. Пятеро человек задержаны в Кишиневе за хранение экстази в особо крупных размерах.

По данным Генерального инспектората полиции, злоумышленникам — от 19 до 25 лет. Наркотики они ввозили из стран Евросоюза. Каждую таблетку экстази дилеры продавали по цене от 300 до 350 леев. Чаще всего покупателями становились молодые люди 18-30 лет.

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В ходе обысков в домах подозреваемых обнаружили 443 таблетки экстази общей стоимостью порядка 150 тысяч леев (около 9 тысяч долларов).

Если суд признает вину задержанных, им грозит до 15 лет тюрьмы.