Утреннее ДТП в Кишиневе – полиция сообщила подробности

Водитель легкового автомобиля, разбившегося на дороге за рынком "Каля Басарабией", был доставлен в больницу.

КИШИНЕВ, 11 июл — Sputnik. Стали известны подробности аварии, произошедшей в среду утром в Кишиневе, на улице Тудора Владимиреску.

Напомним, что около 6.30 утра корреспондент Sputnik увидел, как на улице Тудор Владимиреску у круга на Чеканы находился автомобиль с сильно поврежденной передней частью корпуса.

© Sputnik / Nicu Goncear ДТП на Владимиреску - 11.07.2018

Пресс-секретарь управления полиции Кишинева Светлана Скрипник сообщила Sputnik о том, что водитель автомобиля марки Hyundai не справился с управлением, и машина врезалась в столб. Мужчина был доставлен в больницу с сотрясением мозга. Больше никто не пострадал.